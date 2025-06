Steht die Schlaganfall-Versorgung im Sonneberger Krankenhaus auf wackligen Beinen? Diesen Eindruck vermittelte am Montag ein Angestellter der kreiseigenen Gesellschaft. Dieser hatte sich an die Redaktion gewandt mit dem Hinweis, sehr wohl sollte die Öffentlichkeit davon erfahren, dass sich noch in diesem Monat ein personeller Engpass auftue, in dessen Ergebnis es an notwendigen Fachärzten im Haus fehlen werde.