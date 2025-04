Waldemar Petz nimmt es mit einer Portion Humor. Klar, angefressen ist er über die Dreistigkeit. Einerseits. Aber der Mann hat einen Trumpf in der Hand: Die beiden dubiosen Figuren, die da in den Nachtstunden des Dienstags, 25. März, einfach zwei Gegenstände auf seinem Grundstück entsorgten, die hat er auf Film, als Mitschnitt, aufgezeichnet von der Kameraüberwachung seines Anwesens in der Köppelsdorfer Straße. Das Video zeigt – hinreichend erkennbar – zwei Menschen um 2 Uhr, die im Schein des Handydisplays in seine Auffahrt stolpern. Rumms macht es, dann nimmt das Duo flott Reißaus, legt dabei ein Tempo vor als würde ihm gleich ein Wolf in den Poppes zwicken wollen.