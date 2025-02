Das Landratsamt kann auch schnell: Bereits am Freitag präsentierte sich das Organigramm, hinterlegt auf der Behörden-Homepage, in aktualisierter Anmutung. Beim „Who is who“ des Verwaltungsgliederungsplans thront dabei Andreas Groß gleich neben seinem Chef Robert Sesselmann. Einen Tag vorm eigentlichen Amtsantritt des neuen hauptamtlichen Beigeordneten ward die bundesweit einmalige Konstellation einer blauen Doppelspitze damit öffentlich untermauert. Am Abend des 14. Februar verabschiedete sich derweil auch Jürgen Köpper vom bisherigen Arbeitgeber. Und einem Lebens-Kapitel.