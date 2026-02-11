Der Sonneberger Rathaussaal war wie immer bei musikalischen Ereignissen bis in die Galerie gefüllt. Viele Gäste wollten das „Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbs West“ von „Jugend musiziert“ mit den Eltern, Familien und Lehrern der jungen Talente miterleben. Dabei wurden zwischen den einzelnen Darbietungen die Urkunden aller Preisträger verlesen und vergeben. Die Übergabe der Dokumente mit Altersklasse, Instrumentengruppe, Preisstufe, Punktezahl und der Möglichkeit am Landeswettbewerb teilzunehmen, erfolgte durch den Ausschussvorsitzenden Thüringen West Jochen Hille und Projektleiterin Stephanie Erben.