Sonneberg Musik zum Mitmachen

Niko Schlenker, Absolvent der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar, gilt als einer der besten Gospel-Pianisten Europas. Er hat mit internationalen Größen wie Mick Hucknall und dem USA Mass Choir zusammengearbeitet und beeindruckte selbst die legendäre Dee Dee Bridgewater, die ihn mit den Worten lobte: „I feel like back home at church.“