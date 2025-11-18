Sonneberg: Mundart-Lesung in der Stadtbibliothek

Unsere Empfehlung für Sie Mundartnachmittag „Ham mir fei a schöana Sprouch“ Die Lachmuskeln der Besucher wurden zum Mundartnachmittag des Arbeitskreises Mundart im Sonnberger Rathaussaal ganz schön strapaziert.

Auf alle, die den fränkischen Dialekt lieben, wartet ein vergnüglicher Nachmittag mit Geschichten, Liedern und Gedichten in unserem heimatlichen Slang – nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Lachmuskeln wird Einiges geboten, heißt es in der Ankündigung, übermittelt von Cindy Heinkel. Sonnebergs Stadtsprecherin stellt das gesellige Beisammensein freilich unter den Vorbehalt, dass es bis Freitag wieder etwas wird mit der Behebung der Schäden im Zusammenhang mit dem Kellerbrand vom Wochenbeginn. Klappt es mit dem Strom, darf sich das Ensemble gut ausgeleuchtet fühlen bei seinen Darbietungen.