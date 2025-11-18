Sonneberg: Mundart-Lesung in der Stadtbibliothek

Zum heiteren Mundart-Nachmittag laden die Sonneberger Stadtbibliothek und der Arbeitskreis Mundart für Freitag, 21. November, von 16 bis 18 Uhr ein.
Am Freitag kommt der hiesige Zungenschlag in der Bücherei zu Ehren – so die Stromversorgung wieder gewährleistet ist.
Auf alle, die den fränkischen Dialekt lieben, wartet ein vergnüglicher Nachmittag mit Geschichten, Liedern und Gedichten in unserem heimatlichen Slang – nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Lachmuskeln wird Einiges geboten, heißt es in der Ankündigung, übermittelt von Cindy Heinkel. Sonnebergs Stadtsprecherin stellt das gesellige Beisammensein freilich unter den Vorbehalt, dass es bis Freitag wieder etwas wird mit der Behebung der Schäden im Zusammenhang mit dem Kellerbrand vom Wochenbeginn. Klappt es mit dem Strom, darf sich das Ensemble gut ausgeleuchtet fühlen bei seinen Darbietungen.
Es lesen: Ilona Ilona Major, Ulla Steiner, Josefine Söllner und Renate Röther. Wolfgang Brand wird für musikalische Schmankerl sorgen. Wegen der begrenzten Platzzahl bittet die Stadtbibliothek um verbindliche Voranmeldung unter Telefon (03675) 880 262 oder per Mail an: bibliothek@stadt-son.de.
Der Eintritt ist frei, Kaffee und Gebäck werden gereicht. Der Arbeitskreis Mundart Südthüringen freut sich über Spenden. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages unter dem Motto „Vorlesen spricht Deine Sprache“ statt.