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Sonneberg Müllumladestation wird umgebaut

Umfangreiche Baumaßnahmen beginnen am Montag, 4. Mai, an der Müllumladestation in Sonneberg-Köppelsdorf.

Sonneberg: Müllumladestation wird umgebaut
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Die Grüngutannahme in Sonneberg-Hönbach steht für die Entsorgung von Grünabfällen zur Verfügung, ebenso die Kompostieranlage in Heubisch-Rohof. Foto: Archiv Carl-Heinz Zitzmann

Ab dem 4. Mai bis voraussichtlich Ende September finden auf der Müllumladestation umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen statt, weshalb vorübergehend keine Annahme von Grünabfällen und Wertstoffen möglich ist. Darauf weist Christine Vicenty vom Amt für Abfallwirtschaft im Landratsamt Sonneberg hin.

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Die Arbeiten führen zu erheblichen Einschränkungen des Anlagenbetriebes, insbesondere für den Zentralen Wertstoffhof. Die Annahme von Grünabfällen muss somit während der Maßnahme bis zum Herbstbeginn ausgesetzt werden.

Grünabfälle werden entsorgt

Für die Entsorgung von Grünabfällen stehen die Kompostieranlage in Heubisch-Rohof (Öffnungszeiten: Mittwoch von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 14 Uhr) sowie die Grünabfall-Annahmestelle in Sonneberg-Hönbach (Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 9 bis 18 Uhr, jeden ersten Samstag im Monat von 8 bis 14 Uhr) zur Verfügung. „Für Leichtverpackungen, also Gelbe Säcke, sowie Pappe, Papier, Kartonagen, Glas und Elektronikschrott bitten wir die Bürgerinnen und Bürger, in diesem Zeitraum auf die Wertstoffhöfe am Stadtbauhof in Sonneberg-Hönbach sowie bei der Entsorgungswirtschaft Sonneberg GmbH, Am Rohof 2, in Heubisch auszuweichen“, empfiehlt Christine Vicenty.

Längere Wartezeiten

Elektronikschrott kann direkt bei der Firma Vista electronic GmbH, Am Lindenbach 21 in Sonneberg-Malmerz abgegeben werden.

Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es auf dem gesamten Gelände der Müllumladestation zu spürbaren Beeinträchtigungen und verlängerten Wartezeiten bei der Anlieferung von Abfällen. Außerdem können Baustellenfahrzeuge und Bautätigkeiten die Zufahrt oder die Bewegungsfreiheit auf dem Gelände beeinträchtigen. Alle Kunden und Anlieferer werden um Beachtung gebeten, heißt es aus dem Amt für Abfallwirtschaft.