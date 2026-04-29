Sonneberg: Müllumladestation wird umgebaut

Grünabfälle werden entsorgt

Für die Entsorgung von Grünabfällen stehen die Kompostieranlage in Heubisch-Rohof (Öffnungszeiten: Mittwoch von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 14 Uhr) sowie die Grünabfall-Annahmestelle in Sonneberg-Hönbach (Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 9 bis 18 Uhr, jeden ersten Samstag im Monat von 8 bis 14 Uhr) zur Verfügung. „Für Leichtverpackungen, also Gelbe Säcke, sowie Pappe, Papier, Kartonagen, Glas und Elektronikschrott bitten wir die Bürgerinnen und Bürger, in diesem Zeitraum auf die Wertstoffhöfe am Stadtbauhof in Sonneberg-Hönbach sowie bei der Entsorgungswirtschaft Sonneberg GmbH, Am Rohof 2, in Heubisch auszuweichen“, empfiehlt Christine Vicenty.