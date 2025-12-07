Am vergangenen Samstag fand in Neustadt die Spendenübergabe zur Benefiz-Modenschau vom 25. Oktober statt. Die Veranstaltung wurde von Sonec organisiert und stand unter der Schirmherrschaft von Elke Protzmann und Doris Motschmann.
Die Benefiz-Modenschau zeigt erneut Wirkung: Am Samstag wurde in Neustadt der Erlös der Veranstaltung vom Oktober offiziell überreicht.
