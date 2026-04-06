Aus gegebenem Anlass weist die Stadt Sonneberg alle Nutzer des Freizeitareals für Kinder und Jugendliche am Stadion nochmals gezielt auf die dort geltenden Verhaltensregeln hin: „Auf dem Gelände ist weder erlaubt zu rauchen noch alkoholische Getränke zu sich zu nehmen oder Hunde mitzubringen. Für Müll gibt es genügend gut postierte Abfalleimer, in die leere Chipstüten, Fastfood-Verpackungen, Bonbonpapiere, Kaugummis oder pfandfreie Plastikflaschen gehören.“ Wenn jeder seinen Müll ordnungsgemäß entsorgt, bleibt das Gelände sauber, fasst Rathaussprecherin Cindy Heinkel die Erwartung an Nutzer zusammen.