Sonneberg: Mit einfachen Hygienemaßnahmen Leben retten

Unter dem Motto „Sekunden retten Leben“ wird am Donnerstag die Bedeutung der Händedesinfektion und anderer einfacher Hygienemaßnahmen hervorgehoben. Denn bereits wenige Sekunden der richtigen Handhygiene können maßgeblich dazu beitragen, Krankenhausinfektionen zu verhindern, erläutert Berger. Zum Hintergrund: In Deutschland erkranken jährlich schätzungsweise 400 000 bis 600 000 Patienten an Krankenhausinfektionen. Eine konsequente Umsetzung von Hygienevorgaben, insbesondere der regelmäßigen Händedesinfektion, kann viele dieser Erkrankungen und Todesfälle vermeiden.