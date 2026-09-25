Das Landratsamt Sonneberg informiert in einer Meldung vom Freitag, dass das Gebiet des Landkreises Sonneberg in Kürze von Übungen der Bundeswehr berührt sein wird.
Sonneberg Militärische Übungen im Kreisgebiet
Andreas Beer 25.09.2026 - 08:20 Uhr
Soldaten der Bundeswehr und aus den Niederlanden werden Anfang Oktober in hiesigen Wäldern ein Überlebenstraining absolvieren.
Das Landratsamt Sonneberg informiert in einer Meldung vom Freitag, dass das Gebiet des Landkreises Sonneberg in Kürze von Übungen der Bundeswehr berührt sein wird.