Den allseitig anerkannten Show-Act, den unumstrittenen Höhepunkt beim Festtreiben am Wochenende, den gab’s nun nicht. Doch waren es heuer wieder eine Vielzahl kleiner gestrickter Angebote, die sich ihr begeistertes Publikum eroberten. Für den einen mochte das die Malle-Party auf der Festwiese neben dem Rathaus am Freitagabend gewesen sein. Für andere die Flamenco-Einlagen des Bürglaß-Tanzstudios aus Coburg Sonntagmittag im Stadtpark. Allerlei Lieblingsplätze lockten am letzten Veranstaltungstag. In der Kirchstraße machte traditionell „Dös Sumbarcher Kranzla“ den Gastgeber. Ursula Bischoff, Christine Strößenreuther und Silke Truthän tellerten im Minutentakt Detscher auf. Mit 1600 Bratwürsten hatten sich nebenan die Grillmeister bevorratet. Das Gros davon war Sonntagmittag längst an den Mann gebracht, verrät Toni Schilling. Einen mittelalterlich kostümierten Hingucker steuerte die Höbicha Filmcrew bei zum Stelldichein unter prallem Sonnenschein. Gräfin Jutta – Michaela Kühn – gab sich mit ihrem Gesinde die Ehre. Gewandet in Filz und Pelz, dekoriert mit Schwert und Schild paradierten die Ritter zu Fuß über die Festmeile. Der Adligen, die 1349 Sonneberg das Stadtrecht verlieh – und damit 675 Jahre später den Anlass zum Prosit der Gemütlichkeit im September 2024 stiftete – hatten die Hönbacher 2018 einen gleichsam vergnüglichen wie abendfüllenden Heimatkino-Hit gestiftet. Entsprechend durfte das Ensemble an Laienschauspielern am Sonntag an die starke Frau an der Wiege der Stadtwerdung Sonnebergs erinnern. Echte Schwerstarbeit übrigens, wie Kay Landgraf – „der Dritte aus dem edlen Geblüt der Schönen zu Apolda“ – unterm drei Kilo schweren Kettenhemd verriet.