Als „Feine Sahne Fischfilet“ im Sommer 2023 ins Gewölbe kam, war Sonneberg wenige Tage zuvor bundesweit in die Schlagzeilen geraten. Im Landkreis war erstmals in Deutschland ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt worden. Nach der Wahl hatten Fans die Politik-Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern geradezu nach Südthüringen gerufen. Das Ergebnis waren vier Konzerte hintereinander in einem überhitzten Kellergewölbe, Menschen mit schweißnassen T-Shirts, eine Schlange bis nach draußen.