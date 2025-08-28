Linda Stark (Linke) kehrt dem Sonneberger Kreistag den Rücken. Dies gab zur Sitzung des Gremiums am Mittwoch Uwe Schlammer, Fraktionschef von Linke/SPD, bekannt. Demnach sieht die Sonnebergerin ihren Arbeitsschwerpunkt künftig allein in der Landtagsarbeit. Im Herbst vergangenen Jahres war Stark mit damals 23 Jahren als Jüngste ins Landesparlament über die Linke-Landesliste eingezogen. Wie Schlammer informierte, wird Philipp Müller aus Neuhaus am Rennweg sie im Kreistag ersetzen.