Sonneberg: „Lilö“ wurde für Generationen zu einer vertrauten Stimme

Besonders am Herzen lag ihr der journalistische Nachwuchs. Mit Geduld, Erfahrung und einem offenen Ohr nahm sie sich junger Kolleginnen und Kollegen an und gab ihr Wissen weiter – stets ermutigend, nie belehrend. Lilo arbeitete in einer Zeit, in der das Zeitungmachen noch ein ganz anderes Handwerk war: Geschrieben wurde auf der Schreibmaschine, jede Korrektur wohlüberlegt, jede Zeile gezählt. Die Seiten wurden von Hand entworfen, die Texte per Kurier versandt. Es gab weder Internet noch Kopierer – dafür aber ein tiefes Verständnis für Sprache, Präzision und Verantwortung. Diese Werte hat sie verkörpert wie kaum eine andere.