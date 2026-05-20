Sonneberg: „Lilö“ wurde für Generationen zu einer vertrauten Stimme

Viele Jahrzehnte war Lieselotte Löwe als Stadtreporterin in Sonneberg tätig. Ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen trauern um sie.
Lieselotte Löwe war viele Jahre Lokaljournalistin in Sonneberg, später arbeitete sie noch im Ruhestand als Gerichtsreporterin. Jetzt ist sie im Alter von 94 Jahren verstorben.
Viele Jahrzehnte war Lieselotte Löwe als Stadtreporterin in Sonneberg tätig. Ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen trauern um sie.
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„Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserer geschätzten Kollegin Lieselotte ‚Lilo’ Löwe, die dieser Tage im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Über Jahrzehnte hinweg prägte sie den Lokaljournalismus in Sonneberg und gab unserer Zeitung ein Gesicht, das vielen Leserinnen und Lesern bis heute in lebendiger Erinnerung geblieben ist“, blickt ein ehemaliger Kollege zurück auf die gemeinsame Zeit.
Lilo Löwe, in Bettelhecken geboren und in Oberlind verwurzelt, fand Anfang der 1960er-Jahre ihren Weg in die Lokalredaktion.
Was mit einem bemerkenswerten Schreibtalent begann, entwickelte sich rasch zu einer Berufung. Als Stadtreporterin begleitete sie das öffentliche Leben mit wachem Blick, klarem Urteil und großer Nähe zu den Menschen.
Unter ihrem Kürzel „Lilö“ wurde sie für Generationen von Leserinnen und Lesern zu einer vertrauten Stimme.
Wer mit ihr zusammenarbeitete, erinnert sich vor allem an ihre Persönlichkeit: an ihren feinen Humor, ihr herzliches, ansteckendes Lachen und ihre charmante Beharrlichkeit, mit der sie nicht selten auch dem Chefredakteur noch ein paar zusätzliche Zeilen für ihre Geschichten abrang. Sie war eine Kollegin, die Haltung zeigte, ohne laut zu sein, und die ihr Handwerk mit großer Leidenschaft ausübte.
Besonders am Herzen lag ihr der journalistische Nachwuchs. Mit Geduld, Erfahrung und einem offenen Ohr nahm sie sich junger Kolleginnen und Kollegen an und gab ihr Wissen weiter – stets ermutigend, nie belehrend. Lilo arbeitete in einer Zeit, in der das Zeitungmachen noch ein ganz anderes Handwerk war: Geschrieben wurde auf der Schreibmaschine, jede Korrektur wohlüberlegt, jede Zeile gezählt. Die Seiten wurden von Hand entworfen, die Texte per Kurier versandt. Es gab weder Internet noch Kopierer – dafür aber ein tiefes Verständnis für Sprache, Präzision und Verantwortung. Diese Werte hat sie verkörpert wie kaum eine andere.
Auch über ihren Ruhestand hinaus blieb sie dem Journalismus verbunden und berichtete noch viele Jahre als Gerichtsreporterin. Ihr Interesse am Geschehen in ihrer Heimatstadt war ungebrochen.
„Mit Lieselotte Löwe verlieren wir nicht nur eine herausragende Journalistin, sondern auch einen warmherzigen, klugen und humorvollen Menschen. Ihr Wirken wird in unserer Redaktion und in der Stadt, über die sie so viele Jahre berichtete, unvergessen bleiben. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen, die ihr nahestanden“, so ihre ehemaligen Kollegen.