Der „Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“, vertreten durch Anke Geier, und die „Katholische Erwachsenenbildung“ mit Theologe Christian Beck vom Pfarramt Sonneberg hatten gemeinsam zu einer ganz besonderen Lesung eingeladen. Mit der Veranstaltung sollte in Zusammenarbeit mit der „Stiftung Naturschutz Thüringen“ an die 35 Jahre Deutsche Einheit und an die Natur wie Geschichte an der ehemaligen innerdeutschen Grenze erinnert werden. Ziel der Zusammenarbeit ist es, über den Welterbe-Prozess zu informieren und die Erinnerungskultur zu fördern. Gedacht ist dabei in erster Linie an „Das Grüne Band in Thüringen – Auf dem Weg zum Unesco-Welterbe“.