Sonneberg: Lesesommer-Finale

Mit einer stimmungsvollen und gut besuchten „Kulturpause“ hat der Lesesommer 2026 im Rathaus seinen Schlussakkord eingeläutet. Am 23. Oktober gibt es eine Kindermundartlesung.
Autorin Anke Engelmann brachte dem Publikum mit einer Lesung aus ihrem Roman „Blender“ ein Stück DDR-Geschichte aus Sicht ihrer Hauptfigur Hannes Bohn näher. Rund 30 Gäste folgten laut Pressemitteilung der Einladung und nutzten im Anschluss die Gelegenheit, am Büchertisch der Buchhandlung Sonneberg Werke zu erwerben und direkt von der Autorin signieren zu lassen.
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„Der diesjährige Lesesommer hat den Sonneberger Kulturkalender bereichert“, heißt es in der Medieninformation. Begründung: „Anlässlich gleich dreier Jubiläen – 60 Jahre Buchhandlung, 75 Jahre Stadtbibliothek und 175 Jahre Stadtarchiv Sonneberg – hatten die Organisatoren ein mehrmonatiges Literatur- und Kulturevent von Mai bis Oktober auf die Beine gestellt.“ Schon vor den beiden letzten Lesesommer-Events sollen es 1.000 Gäste gewesen sein. Literatur, Geschichte und kreative Begegnungen sei „über die gesamte Veranstaltungsreihe hinweg für alle Generationen erlebbar gemacht“ worden.
„Ein besonderer Dank für die Förderung des Lesesommers gilt der Kulturstiftung Thüringen, deren Vertretern – darunter die Geschäftsführende Vorständin Katja Lipfert – sowie der VR-Bank Coburg fürs Sponsoring und natürlich allen beteiligten Akteuren aus dem Sachgebiet Kultur, der Bibliothek, dem Archiv der Stadtverwaltung Sonneberg, der Buchhandlung, der Landvolkbildung für die wertvolle Zusammenarbeit“, formulierte es der Pressemitteilung zufolge in der Begrüßung der Hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Sonneberg, Christian Dressel. Nach der Lesung klang dem Vernehmen nach die Veranstaltung bei einem Imbiss im gemeinsamen Austausch und mit dem Knüpfen neuer Netzwerke aus.
Am Freitag, 23. Oktober, soll es zum Lesesommer-Finale noch eine Kindermundartlesung mit Manuela Müller um 14 Uhr in der Sonneberger Buchhandlung geben.