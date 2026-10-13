Sonneberg: Lesesommer-Finale

Rund 30 interessierte Zuhörer hatten sich im Rathaussaal für die „Kulturpause“ der Kulturstiftung Thüringen zusammengefunden. Foto: Stadt Sonneberg/C. Heinkel

„Ein besonderer Dank für die Förderung des Lesesommers gilt der Kulturstiftung Thüringen, deren Vertretern – darunter die Geschäftsführende Vorständin Katja Lipfert – sowie der VR-Bank Coburg fürs Sponsoring und natürlich allen beteiligten Akteuren aus dem Sachgebiet Kultur, der Bibliothek, dem Archiv der Stadtverwaltung Sonneberg, der Buchhandlung, der Landvolkbildung für die wertvolle Zusammenarbeit“, formulierte es der Pressemitteilung zufolge in der Begrüßung der Hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Sonneberg, Christian Dressel. Nach der Lesung klang dem Vernehmen nach die Veranstaltung bei einem Imbiss im gemeinsamen Austausch und mit dem Knüpfen neuer Netzwerke aus.