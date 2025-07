Ohne Verletzte aber mit einem Schreckmoment und Sachschaden endete am Dienstagmorgen die Begegnung zwischen einem Linienbus und einem Lkw. Wie die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, hatte der Bus gegen 9.15 Uhr an einer Haltestelle im Sonneberger Ortsteil gestoppt.