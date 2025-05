Das Leben lehrt: Auch wegen Nebensächlichkeiten kann’s mitunter Stunk geben. Ein Beleg zu dieser Weisheit war am Mittwoch im Kreistag geboten. Im Kern bestätigten CDU-Fraktionschef Christian Tanzmeier und Landrat Robert Sesselmann (AfD) sich einander zwar mehrfach in der Meinung, anstatt Asylbewerber in Maßnahmen auf dem zweiten Arbeitsmarkt unterzubringen, sei’s allemal besser wenn diesen ein Einstieg in reguläre Arbeit gelingt. Sozialversicherungspflichtige Jobs anstatt staatlich finanzierter Stütze, ist der Königsweg.