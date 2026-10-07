Sonneberg: Kundgebung gegen Militärübung und mögliche Wehrpflicht

Zugleich übt das Bündnis Kritik am Landratsamt. Dieses informiere nicht ausreichend über die geplante Militärübung und lasse aus Sicht der Veranstalter wichtige Fragen offen. Im Mittelpunkt des Protests dabei auch die Forderung, dass junge Menschen selbst über ihre Zukunft entscheiden können und nicht zu einem verpflichtenden Militärdienst herangezogen werden sollen.