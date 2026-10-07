Sonneberg: Kundgebung gegen Militärübung und mögliche Wehrpflicht

Das Bündnis „Schulstreik gegen Wehrpflicht Sonneberg“ hat für Freitag, 9. Oktober, eine Kundgebung auf dem Rathausplatz in Sonneberg angekündigt. Beginn ist um 18 Uhr. Anlass ist eine geplante Militärübung im Landkreis Sonneberg.
Das Bündnis „Schulstreik gegen Wehrpflicht Sonneberg“ protestiert am Freitag auf dem Rathausplatz gegen Wehrpflicht, Militarisierung und eine Militärübung im Landkreis.
Das Bündnis „Schulstreik gegen Wehrpflicht Sonneberg“ hat für Freitag, 9. Oktober, eine Kundgebung auf dem Rathausplatz in Sonneberg angekündigt. Beginn ist um 18 Uhr. Anlass ist eine geplante Militärübung im Landkreis Sonneberg.
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Die Organisatoren wollen mit der Kundgebung gegen die aus ihrer Sicht zunehmende Militarisierung der Gesellschaft und gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht protestieren.
Zugleich übt das Bündnis Kritik am Landratsamt. Dieses informiere nicht ausreichend über die geplante Militärübung und lasse aus Sicht der Veranstalter wichtige Fragen offen. Im Mittelpunkt des Protests dabei auch die Forderung, dass junge Menschen selbst über ihre Zukunft entscheiden können und nicht zu einem verpflichtenden Militärdienst herangezogen werden sollen.
Das Bündnis ruft Interessierte dazu auf, sich an der Kundgebung zu beteiligen und gemeinsam für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung einzutreten. Kontakt zum Bündnis ist per E-Mail, schulstreiksonneberg@gmail.com, möglich.