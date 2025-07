Die Vorbereitungen für das 21. Treffen liefen bereits seit Langem, bevor der 21 Mitglieder starke Sonneberger Trabant&IFA Club das Event auf dem Gelände der ehemaligen Grenzkompanie 801, direkt an der B89 in Sonneberg kürzlich durchführte. Im letzten Jahr wurde bereits sehr erfolgreich das 20. Jubiläums-Treffen der Ostlegendenfahrzeugfreunde durchgeführt, was die Macher um Vereinschef Hans-Ulrich Heubach natürlich anspornte, an die erfolgreichen Treffen der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Eigentlich, so Heubach, ist nach dem Treffen wieder vor dem Treffen und die Planung für das kommende Jahr beginnt. Behördengänge und Absprachen mit Institutionen gehören ebenfalls dazu. Hans Ulrich Heubach konstatierte, dass Genehmigungen etc. ganz unproblematisch erteilt wurden.