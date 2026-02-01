„Ich bin baff.“ Der offizielle Teil des Sonneberger Jahresempfangs ist inzwischen vorbei. Einige Minuten sind bereits verstrichen, nachdem Renate Müller während der Veranstaltung damit überrascht wurde, dass ihr das Ehrenbürgerrecht der Stadt verliehen wird. Und doch scheint sie es noch immer nicht fassen zu können, nimmt ungläubig dreinschauend Umarmungen und Glückwünsche entgegen, schüttelt ein ums andere Mal den Kopf und findet kaum mehr als die drei Worte: „Ich bin baff.“