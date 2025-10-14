Der 61-Jährige gehört in Sonneberg zum Stadtbild. Täglich ist der Mann auf seiner Route durch Einkaufs- und Nebenstraßen beim Durchstöbern von Mülleimern zu beobachten. Mit dem Stock rührt er dabei munter im Kübel umher. Fällt ihm eine Pfandflasche ins Auge? Zieht er den Einmalhandschuh über, fingert die Beute flugs heraus und lässt sie im Beutel verschwinden. Es sind Mini-Beträge, mit denen der Spaziergänger derart sein Auskommen aufhellt: Für Einwegpfandflaschen gibt’s 25 Cent im Laden, Mehrwegflaschen bringen ihm meist acht oder 15 Cent ein.