Rechte Übergriffe in Sonneberg? Bei Robert Sesselmann und Angela Schaller kommt diese Zweisamkeit vor allem als Nicht-Nachricht daher. „Es gibt keinen Anstieg rechtsextremer Gewalt“, einerlei was „die linke Lügenpresse“ schreibe, verlautbarte etwa die Lebensgefährtin des Sonneberger Landrats – diese tritt allmonatlich auf als Moderatorin von dessen online-Bürgersprechstunde – bei ihrem jüngsten Helfer-Auftritt Ende September.