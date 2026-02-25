In der Aussprache vorab des Beschlusses zum Doppelhaushalt 2026/2027 würdigte Steffen Hähnlein einen finanzierbaren Interessensausgleich – „von den pflichtigen Dingen bis hin zu unserem überregional angesehenen Spielzeugmuseum, über die Musikschule mit ihrer Bedeutung für alle Generationen und der Volkshochschule mit einem breiten Bildungsangebot für das lebenslange Lernen“. Doch, so der Fraktionschef von ProSon/FWG/FDP, stehe die eigentliche Arbeit erst mit der Umsetzung an. Der Haushaltsausgleich 2026 habe seinen Preis gehabt, hieß es. „Viele Budgets wurden reduziert, nicht weil man gegen eine bestimmte Sache oder gegen ein unterstützendes Projekt war sondern schlicht, weil nicht genug Geld da ist. Notwendige Investitionen mussten vertagt werden auf spätere Jahre.“ Die Last aus den gesetzlich übertragenen Aufgaben von Bund und Land sei erdrosselnd: 58 Mio. Euro insgesamt verausgabe der Landkreis 2026 für die Sozialausgaben und binde dabei 54 Prozent des laufenden Haushalts. „Als Eigenanteil muss der Landkreis fast 37 Mio. Euro drauflegen, mit stetig wachsender Tendenz, in 2027 sind es dann fast 39 Mio. Euro.“ All das sei eine strukturelle Dauerbelastung. Die Pflicht, öffentliche Hilfen anzubieten, Schwächeren zu helfen, das sind Grundwerte, betonte der Sonneberger. Doch forderte er zu prüfen, was der Landkreis noch finanziell leisten könne und wo begonnen werden müsse, alternative Lösungen zu suchen und zu finden.