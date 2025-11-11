Eigentlich wollten die Kunden nur schnell einkaufen – doch plötzlich eskalierte die Situation auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in Sonneberg.
Sonneberg Krawall vor Supermarkt endet in Psychiatrie
Redaktion 11.11.2025 - 12:43 Uhr
Ein Mann ist am Montagnachmittag ausgerastet. Er ist andere Supermarktkunden angegangen und hat sich danach massiv mit der Polizei angelegt.
