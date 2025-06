Sonneberg: Krampfader-Versorgung als Kassenleistung

Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, erweitert die Klinik ihre Gefäßsprechstunden: Künftig finden diese nicht nur im MVZ Sonneberg, sondern auch im MVZ Neuhaus am Rennweg statt – betreut von Dr. med. Matthias Schwenk, Dr. med. Sandro Ellner und Mohammad Salloum.

Die Zusammenarbeit mit den MVZs bietet für die Patienten viele Vorteile, heißt es: „Diagnostik und Therapie gehen Hand in Hand und können in einem Schritt durchgeführt werden. Nach Terminvereinbarung in der Gefäßsprechstunde im MVZ kann das Aufklärungsgespräch für die Angiografie zeitnah stattfinden.“ Um stets auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein, besuchen die Medinos-Gefäßchirurgen und der MVZs kontinuierlich Fortbildungen zu fachspezifischen Themen so n Kliniken wie Berlin, Leipzig und Jena. „Wir haben ein erfahrenes und gut eingespieltes Team vor Ort“, berichtet Chefarzt Matthias Schwenk. „Vor 25 Jahren haben wir als Einmann-Abteilung hier am Standort Sonneberg begonnen und heute sind wir soweit gewachsen, dass wir die volle Weiterbildungsermächtigung für das gesamte Facharztspektrum abbilden können“.

Besonders junge Ärzte profitieren

An der Medinos-Klinik können Ärzte ihre gesamte Facharztausbildung in der Gefäßchirurgie absolvieren – ein Qualitätsnachweis, der von der Ärztekammer bestätigt wird. Davon profitieren besonders junge Mediziner. Fünf Fachärztinnen und Fachärzte wurden bereits am Sonneberger Klinikum ausgebildet und sind heute deutschlandweit und international tätig, so in Erding, Garmisch-Partenkirchen, Kulmbach, Rumänien oder Tschechien.

Der Standort in Sonneberg bleibe somit weiterhin ein wichtiger Versorgungspartner für Patienten mit Gefäßerkrankungen in Südthüringen und Nordbayern: „Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Fachbereiches wird die hohe Qualität der Behandlung stetig verbessert. Patienten profitieren heute von kurzen Wegen, modernster Technik und einem erfahrenen, interdisziplinären Team.“

Das Gefäßzentrum im MVZ ist erreichbar unter der Telefonnummer (03675) 8 21 70 21. In dringenden Fällen besteht auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über das Sekretariat unter der Telefonnummer (03675) 82 12 92 bzw. die Vorstellung in der Notfallambulanz der Medinos Klinik Sonneberg.