Traditionell bedankt sich der Landkreis zum Jahresende hin mit einem zentralen Festakt bei jenen Menschen, die sich seit vielen Jahren und teils seit Jahrzehnten ehrenamtlich engagieren. Vorgeschlagen wurden die Frauen und Männer zuvor von ihren Mitbürgern sowie Vereinen, Kreisorganisationen und Kommunen. Auch bei der Gala am 21. November in Lauscha kamen die Ausgezeichneten einmal mehr aus nahezu allen Bereichen des Ehrenamts. Die Geehrten stellt die Redaktion in loser Folge und geordnet nach Gemeinden vor – beginnend mit Sonneberg.