Mit einem größeren Flächenbrand bekamen es am Montagnachmittag Feuerwehrler aus der gesamten Region zu tun. In der Spitze über 230 Frauen und Männer aus den Landkreisen Sonneberg, Saalfeld und Kronach waren gefordert, die Flammen in einem Waldstück zwischen Friedrichsthal und Vorwerk niederzukämpfen. Gemeldet worden war die Rauchentwicklung der Rettungsleitstelle um 13.48 Uhr. Wie Horst Heiner Lange aus Eschenthal schildert, stand um diese Zeit weithin sichtbar eine schwarze Wolke über der Landschaft. Ob nun eher Pfaffentiegel oder doch der Große Förscht betroffen war? Darüber konnten die Einheimischen am frühen Nachmittag nur rätseln. Die genaue Ortsmarke lautete schließlich auf den Ziehberg, äußerte Revierleiter Michael Matthäi gegenüber der Redaktion.