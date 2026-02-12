Das vergangene Jahr war für die Museen im Landkreis eine Herausforderung. Das gilt für das größte Haus im Landkreis, das Deutsche Spielzeugmuseum ebenso wie für die Museen in Lauscha, Steinach und Rauenstein. So unterschiedlich die Zahlen und Ausgangslagen auch sind, alle vier Museen verbindet ein klares Ziel: Sie möchten Orte der Begegnung, des Lernens und der kulturellen Identität bleiben. Mit Sonderausstellungen, Veranstaltungen, museumspädagogischer Arbeit und neuen Ideen blicken sie vorsichtig optimistisch auf das Jahr 2026 – und hoffen auf viele interessierte Besucher aus der Region und darüber hinaus.