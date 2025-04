Am Sonntag, 4. Mai, ist im Gesellschaftshaus ein Schaulauf der Kindheitsstars zu erleben. Die Musical-Gala „Hakuna Matata“ verspricht eine zauberhafte Reise durch die bunte Welt der Musicals. Dabei erklingen Melodien und Songs von „Die Eiskönigin“, „König der Löwen“, dem kleinen Drachen „Tabaluga“, „den Schlümpfen“, „Rapunzel neu verföhnt“, „Vajan“, „Merida“, „Arielle der kleinen Meerjungfrau“. Hits aus der „Biene Maja“, „Bibi Blocksberg“ oder „Jim Knopf“ bieten beste Unterhaltung für Jungs und Mädchen ab vier Jahren. Die Redaktion und die Veranstalter von „Why Not Events“ haben dreimal zwei Freikarten verlost. 27 Teilnehmer machten mit. Gewonnen haben Chris Meyer aus Haselbach, Susanne Mönch aus Föritztal und Erika Schindhelm aus Sonneberg. Herzlichen Glückwunsch. Die Freikarten sind am Veranstaltungstag an der Tageskasse gegen Vorlage eines Ausweisdokuments hinterlegt. Beginn am Sonntag, 4. Mai, ist um 16 Uhr. Tickets sind zu haben bei allen Vorverkaufsstellen von Frankfurtticket und Eventim, online unter www.frankfurtticket.de bzw. www.eventim.de sowie in der Sonneberger Tourist-Info.