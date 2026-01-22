„Entweder wir sehen uns beim Notar oder wir sehen uns vor Gericht.“ Recht ultimativ, so schildert Thomas Geier, habe Sonnebergs Landrat im Juni 2024 in seinem Schreiben ans „Bildungswerk Großbreitenbach“ (BWG) die Erwartung formuliert, dieses solle einer Rückübertragung der Ernststraße 8 an den Landkreis endlich Grünes Licht geben. Letztlich beugte sich der Bildungsträger aus dem Ilm-Kreis. Bereits zwei Monate später wechselte das Verwaltungs-, Schulungs- bzw. Wohngebäude in bester Innenstadtlage den Besitzer. Einem Termin im August beim Notar folgte die Rückgabe der Immobilie Ende September 2024. Robert Sesselmann (AfD) hatte sich durchgesetzt.