Fröhliches Kinderlachen, Bauklötze auf dem Teppich, dazwischen konzentrierte Gesichter – und mittendrin eine Ministerin im Praktikum. Für einen Tag hat sich Beate Meißner (CDU), Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz, unter die Erzieherinnen der Kindertagesstätte „Zum kleinen Glück“ in Judenbach gemischt. Ihr Ziel war es, authentische Eindrücke zu sammeln, zuzuhören, mit anzupacken und zu erfahren, wie sich die jüngsten politischen Entscheidungen zur Kita-Betreuung im Alltag auswirken.