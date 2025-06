Auf „Brand eines Gebäudes“ lautet am frühen Freitagnachmittag die Alarmierung der Leitstelle nach Blechhammer. Ein entsprechend großes Aufgebot an Einsatzkräften freiwilliger Feuerwehren aus Steinach, Hüttengrund, Sonneberg-Ost und Sonneberg-Mitte setzte sich in Bewegung. Beim Eintreffen in der Alten Schulstraße stellte sich schließlich glücklicherweise heraus, dass es so schlimm nicht kam.