Sonneberg Kinder räumen bei Kegelturnier ab

Am Sonntag ging es in der Kleingartenanlage Eller sportlich zu. Das traditionelle Galgenkegelturnier sorgte für Stimmung.

 
Sonneberg: Kinder räumen bei Kegelturnier ab
Die Gewinner vom AFSV 2014. Foto: KGV Eller

Bei bestem Sommerwetter fand am vergangenen Wochenende das traditionelle Galgenkegelturnier im Kleingartenverein Eller statt. Insgesamt acht Mannschaften gingen an den Start und sorgten für spannende Wettkämpfe, gute Stimmung und ein geselliges Miteinander. Nach mehreren Runden stand am Ende der AFSV 2014 mit 216 Punkten als Sieger fest. Auf den weiteren Plätzen folgten Glasbach I (203 Punkte), Eller I (200 Punkte), Eller II (198 Punkte), Glasbach II (177 Punkte), Kränzle Hasen 10 (174 Punkte), Kränzle Hüpfer 20 (171 Punkte) sowie die Kinder mit 172 Punkten.

Für das leibliche Wohl der Besucher war ebenfalls bestens gesorgt: Bratwurst und Steak vom Grill rundeten das sportliche Programm ab und luden zum gemütlichen Beisammensein ein.

Die Veranstalter des KGV Eller zeigten sich rundum zufrieden mit dem Turnierverlauf. „Es war ein tolles Miteinander, sportlich fair und familiär. Genau so stellen wir uns unser Galgenkegelturnier vor“, hieß es am Ende des Tages.

Schon jetzt freuen sich die Organisatoren und Teilnehmer auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.