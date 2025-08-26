Sonneberg: Kinder räumen bei Kegelturnier ab

Bei bestem Sommerwetter fand am vergangenen Wochenende das traditionelle Galgenkegelturnier im Kleingartenverein Eller statt. Insgesamt acht Mannschaften gingen an den Start und sorgten für spannende Wettkämpfe, gute Stimmung und ein geselliges Miteinander. Nach mehreren Runden stand am Ende der AFSV 2014 mit 216 Punkten als Sieger fest. Auf den weiteren Plätzen folgten Glasbach I (203 Punkte), Eller I (200 Punkte), Eller II (198 Punkte), Glasbach II (177 Punkte), Kränzle Hasen 10 (174 Punkte), Kränzle Hüpfer 20 (171 Punkte) sowie die Kinder mit 172 Punkten.