Sonneberg ist für die 52-Jährige Dr. Konstanze Kienel kein Neuland. Denn im Jahr 1972 erblickte sie hier das Licht der Welt. Konstanze Kienel wuchs dann in Steinach auf und machte im Jahr 1990 ihr Abitur am Herrmann-Pistor-Gymnasium (zu jener Zeit hieß das Gymnasium noch Erweiterte Oberschule). Danach folgte ein Studium der Zahnmedizin an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Dieses beendete sie erfolgreich im Jahr 1996, im gleichen Jahr folgte die Approbation als Zahnärztin. In den nächsten Jahren bildete sich Dr. Konstanze Kienel weiter, sodass sie im Jahr 2000 sowohl nicht nur Fachzahnärztin für Oralchirurgie wurde, sondern auch noch die Doktorwürde erlangte.