Die Kinder und Erzieher des Wiehder Kindergartens Sonnenschein freuen sich auf das kommende Wochenende. Bereits der Freitag startet vielversprechend. Nach dem Bratwurstfrühstück geht es am Abend offiziell los: um 19 Uhr zunächst mit dem Bieranstich, zwei Stunden später startet der Fackelzug am Wasserhäuschen in Richtung Festplatz unter dem Motto „Zuckertütenfest – Schulbeginn auf der Wehd“. Tanz und Partymusik sind genauso garantiert wie Karusselfahrten. Am Samstag folgt das Ständela. Höhepunkt des Sonntags ist der Festzug, der um 14 Uhr beginnt. Der Montag bietet folgende Highlights: am Morgen findet der Frühschoppen (begleitet von Günthers Musikexpress) statt, während am Abend (19 Uhr) der Kirmestanz mit den „Ghost Riders“ geplant ist.