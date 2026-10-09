Gut anderthalb Wochen, nachdem am 29. September die Belegschaft bei einer betriebsinternen Veranstaltung in der Friedrich-Engels-Straße über Pläne zu einen umfänglichen Jobabbau am Moldtecs-Standort ins Bild gesetzt wurde, meldete sich das Management am 9. Oktober nun auch mit einer öffentlichen Einlassung zu Wort. Demnach ist die erst am 1. Oktober 2022 gegründete Moldtecs GmbH bereits wieder Geschichte. Abgelöst wird sie von der neu gegründeten Moldtecs Germany GmbH, diese übernehme Standort und Geschäftsbetrieb. Damit, so heißt es, könne der Geschäftsbetrieb des Spezialisten für Präzisionsbauteile aus Hochleistungskunststoffen fortgeführt werden. Der Standort Sonneberg sei gerettet, die übertragende Sanierung sei zum 1. Oktober 2026 erfolgreich umgesetzt worden.