Bis zuletzt hatte man in Unterlind die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich ein Vorstand für die Jagdgenossenschaft findet. Denn seit dem Tod Rainer Maasers am 23. August 2023 hat die Jagdgenossenschaft Unterlind keinen Vorsitzenden. Die Folgen sind immens: Solange die vakante Position des Vorsitzenden nicht geklärt ist, führt das Vakuum dazu, dass die Jagdgenossenschaft praktisch handlungsunfähig ist.