„Es sollte einfach so sein“, da ist sich Annette Walther sicher. Damit spielt sie darauf an, dass sich ihre drei Mitstreiter und sie als Quartett zu 4Klang zusammengefunden haben. Mittlerweile feiern sie als solches nun schon vierjähriges Bestehen. 4Klang – das sind Aaron Heinrich am Klavier bzw. der Geige, Juliane Hofmann mit ihrer Querflöte, Roland Brehm am Akkordeon und eben Annette Walther mit ihrem Cello. Mitten in der Pandemie haben sich diese vier Musikbegeisterten zusammengefunden.