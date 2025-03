Der zweite Bauabschnitt im Erdgeschoss bzw. im Bereich der Tribüne des Verwaltungsgebäudes in der Bahnhofstraße soll starten. Zur Februar-Sitzung gab’s Grünes Licht vom Kreistag hierfür die notwendigen Gelder im Haushaltsplan 2025 – dessen Beschluss steht am 30. April an – zu hinterlegen. Im Mai 2022, dies zur Erinnerung, war im Rahmen eines kleinen Festaktes der Abschluss des ersten Abschnitts vollzogen worden. Binnen dreier Jahre und für Kosten von knapp anderthalb Mio. Euro war seinerzeit die Vorderfront instandgesetzt worden. Zum Projekte gehörte es die Räumlichkeiten fürs Kreisarchiv herzurichten.