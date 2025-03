Manch ein aufmerksamer Sonneberger hat sie vielleicht schon entdeckt – die Schilder mit der geheimnisvollen Aufschrift „Spielemeile“. Dahinter verbirgt sich ein spannendes Projekt der Stadt Sonneberg in Zusammenarbeit mit einem Coburger Verein. Ziel ist es, frischen Wind in die Innenstadt zu bringen und sie mit Leben zu füllen. Doch was genau erwartet die Bürger in den kommenden Monaten? Die Verantwortlichen verraten, welche Pläne es für dieses Jahr noch gibt.