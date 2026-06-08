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  6. Integrierte Flüchtlinge zählen zum Stadtbild

Sonneberg Integrierte Flüchtlinge zählen zum Stadtbild

Rückschau und Ausblick werden am Freitag das Beisammensein beim Verein „Brücken bauen“ prägen. Der Zusammenschluss hofft auf neue und engagierte Mitstreiter.

Sonneberg: Integrierte Flüchtlinge zählen zum Stadtbild
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Im Herbst 2017 band der Verein diese jungen Migranten ein beim Ehrenamtstag. An einem Aktionstag wurde der Sonneberger Bahnhof von Unrat und Müll gesäubert. Foto: privat

Am kommenden Freitag, 12. Juni, beginnt um 18 Uhr in der Köppelsdorfer Straße 20 die Jahreshauptversammlung des Sonneberger Vereines „Brücken bauen“. Neben der Wahl des neuen Vorstandes gelte es, sich inhaltlich neu aufzustellen, teilt Petra Gundermann vorab mit. „Bekanntlich wurden dem Verein Ende letzten Jahres die Räumlichkeiten für die Kleiderkammer, welche er seit 2016 betreute, durch das Landratsamt gekündigt. Eine neue Örtlichkeit dafür konnte in kurzer Zeit nicht gefunden werden, so das letztlich nur die Abwicklung blieb.“

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Flüchtlingshilfe: Ansturm auf Altkleider

12.08.2022 17:13 Flüchtlingshilfe Ansturm auf Altkleider

Die Nachfrage nach gebrauchtem Hausrat und abgelegten Kleidern steigt ständig. Einen Umschlagplatz hierfür managen die Ehrenamtlichen vom Verein „Brücken bauen“ in Köppelsdorf. Deren Kleiderkammer war aber zuletzt wie ausgefegt. Der Appell: Es braucht dringend Spenden.

Neben der Kleiderkammer wurden in den Jahren seit der Gründung des Vereines 2016 zahlreiche Projekte realisiert. „Erinnert sei hier nur an die große Aktion zur Säuberung des Sonneberger Bahnhofes, das international Fußballturnier, die Arbeitseinsätze im Tiergarten und die Neugestaltung des Jugendzentrums im Objekt des DRK, welche dann wenige Zeit nach Fertigstellung durch das DRK geschlossen wurde. Bei diesen Einsätzen waren stets zahlreiche Migranten aus verschiedenen Nationalitäten eingebunden und aktiv.“

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Ausländerbeauftragte: Im zweiten Anlauf ist alles anders

03.03.2023 16:43 Ausländerbeauftragte Im zweiten Anlauf ist alles anders

2019 mochte eine Kreistagsmehrheit aus AfD und CDU Petra Gundermann nicht länger mit dem Posten einer Ausländerbeauftragten betrauen. Nach drei Jahren Pause? Ist nun alles anders. Und die Sonnebergerin macht gewissermaßen ihre eigene Nachfolgerin.

Dies auch bei festlichen Höhepunkten, wie dem Fest zum Ramadan-Abschluss oder der Feier anlässlich des 100. Jahrestages der Unabhängigkeit Afghanistans.

Gundermann verweist in ihrer Bilanz ebenso auf das Filmprojekt „Mein neues Leben“, in welchem neun Flüchtlinge aus verschiedenen Nationen darüber berichteten, warum sie fliehen mussten, wie ihre Flucht verlief und wie sie sich hier integriert haben. Dieses Projekt wurde dann auch an allen weiterführenden Schulen im Landkreis vorgestellt, so die Sonnebergerin. „In den letzten Jahren waren es dann eher kleinere Projekte, wie das Sommerfest an der Gemeinschaftsunterkunft, das Lichterfest im Wolkenrasen in Zusammenarbeit mit den drei Kindergärten oder das Lichterfest im Stadtpakt, zusammen mit dem Spatzennest, der Geschwister-Scholl Schule und der Bürgerschule.“

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Sonneberg: Socceranlage soll wieder Volltreffer werden

17.05.2018 18:50 Sonneberg Socceranlage soll wieder Volltreffer werden

In neuer Obhut ist die Kleinsportanlage im Wolkenrasen. Sauberer soll sie werden und wieder mehr frequentiert von Kindern, Jugendlichen und Wolkenrasen-Bewohnern. Der Verein "Brücken bauen" übernimmt die Regie.

Jüngstes Highlight, so die vormalige ehrenamtliche Ausländerbeauftragte des Landkreises, war die Gestaltung der Bushaltestelle in der Gustav-König-Straße.

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Sonneberg: Fragezeichen hinter der Flüchtlingsbleibe

15.09.2025 13:30 Sonneberg Fragezeichen hinter der Flüchtlingsbleibe

Der Landrat bricht mit der Justizministerin einen Streit vom Zaun, wonach das Land einzustehen habe für die Kosten einer Sanierung der Ex-Asylbewerberunterkunft in Föritztal.

Nun, so Gundermann, gilt es sich Gedanken zu neuen Projekten zu machen, in denen auch die in Sonneberg lebenden Flüchtlinge wieder einbezogen werden können: „Da sich die Arbeit des Landkreises und auch des Jobcenters hier nur auf die originären Aufgaben beschränken, ist der Bedarf vielfältig. So müssen die Aufgaben im Alltag und bei der Betreuung der Kinder selbstständig gemeistert werden. Wir sind also auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Integrierte Flüchtlinge werden auch künftig das Bild in unserem Landkreis mitprägen. Aus machen Betrieben und Einrichtungen, wie zum Beispiel dem Krankenhaus, sind sie schon heute nicht mehr wegzudenken. Wir möchten jeden einladen, uns in dieser Arbeit zu unterstützen. Wir wollen auch weiterhin etwas bewegen, für und mit den Mitbürgern aus den verschiedenen Nationen.“

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Landkreis hilft nicht: Altkleiderkammer Sonneberg schließt für immer

17.12.2025 16:00 Landkreis hilft nicht Altkleiderkammer Sonneberg schließt für immer

Die Ehrenamtlichen fühlen sich allein gelassen. Baumängel und fehlende Unterstützung zwingen den Verein „Brücken bauen“ zur Aufgabe – trotz jahrelanger Hilfe für andere in Krisenzeiten.

In diesem Sinne freue man sich über jeden, der am Freitag den Weg zur Versammlung in der Köppelsdorfer Straße 20, zugleich Domizil des Linke-Kreisverbandes, findet, der auch Gedanken und Vorschläge mitbringt und die Arbeit künftig unterstützen möchte, übermittelt die Vereinsvorsitzende.

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Ein-Euro-Jobs: Landrat macht Bedenken geltend

29.02.2024 17:33 Ein-Euro-Jobs Landrat macht Bedenken geltend

Gemeinnützige Arbeit für staatliche Leistungen, hierzu soll das Sonneberger Landratsamt einen Masterplan erstellen. Schelte gab’s in der Aussprache für AfD-Mann Roland Schliewe und dessen Einlassungen zum IQ von Nordafrikanern.

Erreichbar ist der Zusammenschluss auch in facebook und unter der Mail-Adresse vorstand@bruecken-bauen-ev.org.