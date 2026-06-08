Sonneberg: Integrierte Flüchtlinge zählen zum Stadtbild

Am kommenden Freitag, 12. Juni, beginnt um 18 Uhr in der Köppelsdorfer Straße 20 die Jahreshauptversammlung des Sonneberger Vereines „Brücken bauen“. Neben der Wahl des neuen Vorstandes gelte es, sich inhaltlich neu aufzustellen, teilt Petra Gundermann vorab mit. „Bekanntlich wurden dem Verein Ende letzten Jahres die Räumlichkeiten für die Kleiderkammer, welche er seit 2016 betreute, durch das Landratsamt gekündigt. Eine neue Örtlichkeit dafür konnte in kurzer Zeit nicht gefunden werden, so das letztlich nur die Abwicklung blieb.“