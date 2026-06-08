Sonneberg: Integrierte Flüchtlinge zählen zum Stadtbild

Unsere Empfehlung für Sie Sonneberg Fragezeichen hinter der Flüchtlingsbleibe Der Landrat bricht mit der Justizministerin einen Streit vom Zaun, wonach das Land einzustehen habe für die Kosten einer Sanierung der Ex-Asylbewerberunterkunft in Föritztal.

Nun, so Gundermann, gilt es sich Gedanken zu neuen Projekten zu machen, in denen auch die in Sonneberg lebenden Flüchtlinge wieder einbezogen werden können: „Da sich die Arbeit des Landkreises und auch des Jobcenters hier nur auf die originären Aufgaben beschränken, ist der Bedarf vielfältig. So müssen die Aufgaben im Alltag und bei der Betreuung der Kinder selbstständig gemeistert werden. Wir sind also auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Integrierte Flüchtlinge werden auch künftig das Bild in unserem Landkreis mitprägen. Aus machen Betrieben und Einrichtungen, wie zum Beispiel dem Krankenhaus, sind sie schon heute nicht mehr wegzudenken. Wir möchten jeden einladen, uns in dieser Arbeit zu unterstützen. Wir wollen auch weiterhin etwas bewegen, für und mit den Mitbürgern aus den verschiedenen Nationen.“