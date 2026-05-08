Die Serie schlechter Nachrichten aus dem Wirtschaftsraum Sonneberg schreibt sich fort. Zuletzt Ende Februar berichtete die Redaktion über die erfolglose Investorensuche bei Sonnplast. Beim Automobilzulieferer in Hönbach war ein Sanierungsversuch im Fahrwasser der im Februar 2025 angemeldeten Insolvenz gescheitert – zum Nachteil von rund hundert Beschäftigten, die im Zuge der Abwicklung des Werks ihre Jobs verlieren. Noch zuvor hatte es den Motherson-Ableger in Judenbach erwischt. Die Streichung von 200 Stellen und eine Stilllegung der Produktion im Herbst dieses Jahres im Föritztal-Ortsteil hatte der Automobil-Zulieferer schon im Frühjahr 2025 verkündet.