Sonneberg: Innenstadt wird zur Renn-, Markt- und Festmeile

Mit dem Citykart-Rennen „Rund ums Sonneberger Reiterlein“ am 10. und 11. Mai geht ein umfangreiches Rahmenprogramm einher. Wie berichtet, legt die Stadt am zweiten Mai-Wochenende erstmalig das Format eines Erlebnismarktes auf. Dieser erstreckt sich von der Unteren Bahnhofstraße, angeschlossen an den PS-Boulevard von Motorsport Grünewald, bis zum Piko-Platz. Über 25 Händler und Gastronomen präsentieren sind vor Ort: Von handgefertigten Produkten, Modeschmuck und Biowaren bis zu Spirituosen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Kulinarisch erwarten die Besucher Langos, Fischbrötchen, Galettes, süße Spezialitäten und mehr. Für besondere Momente sorgen Stelzenläufer, die entlang der Marktstrecke für Unterhaltung sorgen werden. Die Öffnungszeiten des Erlebnismarkts lauten samstags und sonntags jeweils von 13 bis 18 Uhr. Zusätzlich öffnen die innerstädtischen Einzelhändler am Sonntag ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag.