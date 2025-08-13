Eingeladen worden war auch Franziska Rosenbauer. Die Geschäftsführerin des Unternehmens Agroprodukt Sonneberg betonte, dass sie den Feierlichkeiten ferngeblieben ist. „Das ist für die Landwirte emotional schwierig. Ich kenne diesen Grund und Boden seit Jahren. Mir tut das im Herzen weh, dass dort Ackerböden versiegelt werden“, betont die Landwirtin. Bei den 80 Hektar handelt es sich laut Rosenbauer um Industrie, die keiner braucht.