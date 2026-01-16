Sonneberg: In Erinnerungen schwelgen

Für Sonntag, 25. Januar, laden der Sonneberger Museums- und Geschichtsverein und das Deutsche Spielzeugmuseum zusammen mit Renate Müller im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Retrospektive Renate Müller – 60 Jahre Spielzeug und Design“ zu einem Foto- und Filmnachmittag ein. „Ab 15 Uhr schwelgen wir gemeinsam in den Erinnerungen der Vereinsmitglieder und widmen uns spannenden Aktionen und lang nachhallenden Eindrücken von herausragenden Projekten“, wirbt die stellvertretende Museumsleiterin Julia Thomae für einen Besuch.