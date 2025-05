„Mein liebes, liebes Gretchen ...“ beginnen die Feldpostbriefe meines Großvaters Karl an meine Oma. Für beide war die Beziehung die große Liebe ihres Lebens – ein Glücksfall. Es ist ein Schock, als am Ostersamstag, 8. April 1944, die Nachricht in Sonneberg eintrifft, dass ihr Karl seit „einem Angriff auf Nischne Prichou westlich von Nowgorod“ vermisst wird.