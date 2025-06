Eitel Sonnenschein herrscht ja irgendwie immer, wenn so ein symbolischer Spatenstich zelebriert wird. Passenderweise dazu mochte am Donnerstagvormittag kaum ein Wölkchen den Festakt im gemeinsamen Steinräum-Gewerbegebiet von Sonneberg und Föritztal verschatten. Hellblauer Himmel oben, ultramarinblau unten – mehrere Einsatzfahrzeuge in der Hausfarbe des Technischen Hilfswerks hatten Position bezogen auf dem Gelände, auf dem in den nächsten elf Monaten schlüsselfertig ein neuer Retter-Stützpunkt hochgezogen wird.