Über die Müllgebühren für die Jahre 2026 bis 2027 hatte der Kreistag bei seiner Sitzung am Mittwoch zu befinden. So viel vorweg: Es wird etwas billiger. Bezogen auf einen Drei-Personen-Haushalt sprach Amtsleiter Jürgen Graf von einer Entlastung um gut sechs Prozent – von im Schnitt 70,72 auf 66,39 Euro pro Kopf und Jahr. Angesichts der happigen Teuerung um 52 Prozent, die mit der Kalkulation für 2024 und 2025 im Vergleich mit jener der Jahre 2020 bis 2023 daherkam, geht es nach dem Preisschock von einst also bald wieder sachte bergab.